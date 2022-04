Bei einer Disco-Party mit dem Musiker Bonez MC in Soest ist es in der Nacht zu Montag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Jemand habe während einer Auseinandersetzung Pfefferspray gesprüht, sagte ein Polizeisprecher. Sechs Menschen seien verletzt worden. Zuvor hatte der «Soester Anzeiger» berichtet.

Laut Polizei begann der Einsatz kurz nach 2.00 Uhr. Der Club wurde demnach zunächst geräumt, später hätten die Gäste wieder hinein gekonnt. Was genau dort passiert sei, sei noch unklar. Auf Instagram-Videos von Bonez MC, Mitglied der «187 Strassenbande», sind zahlreiche Rettungskräfte vor dem Club zu sehen - während der Rapper davonfährt. «Die Lage ist komplett eskaliert», so der Künstler in einem der kurzen Videos. «Aber trotzdem Danke an alle, die gekommen sind. Sorry an alle, die verletzt wurden.»