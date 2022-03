Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Wissenschaft in Schleswig-Holstein darin bestärkt, sich mit Studierenden und Wissenschaftlern in und aus der Ukraine zu solidarisieren. «Zeigen Sie gemeinsam der Welt, dass die Wissenschaft für den Frieden steht», sagte Günther am Mittwoch in Kiel zum Hochschulempfang der Landesregierung.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Wissenschaft in Schleswig-Holstein darin bestärkt, sich mit Studierenden und Wissenschaftlern in und aus der Ukraine zu solidarisieren. «Zeigen Sie gemeinsam der Welt, dass die Wissenschaft für den Frieden steht», sagte Günther am Mittwoch in Kiel zum Hochschulempfang der Landesregierung.

Die Landesregierung will aus dem Nachtragshaushalt unter anderem ein Soforthilfeprogramm des Studentenwerks finanzieren, um ukrainischen Studierenden zu helfen. Zudem wird laut Staatskanzlei daran gearbeitet, dass Menschen aus der Ukraine ihre wissenschaftliche Arbeit oder ihr Studium im Norden fortsetzen können.

Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten sich in Russland öffentlich gegen Präsident Wladimir Putin gewandt und den Krieg verurteilt, sagte Günther. «Diese mutigen Menschen verdienen unsere Unterstützung. Die Wissenschaftsgemeinschaft ist international. Unsere Universitäten und Hochschulen sind international. Darum baue ich auf Sie und Ihre Kontakte.»