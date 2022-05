Weihnachtliche Gefühle im Frühling: Der wegen der Corona-Pandemie abgesagte Weihnachtsmarkt auf Schloss Burg in Solingen wird im Mai nachgeholt. Vom 20. bis 22. Mai gibt es dort unter anderem eine Schlittschuhbahn, Glühwein und weihnachtliche Live-Musik, wie der Schlossbauverein am Mittwoch mitteilte. An den 60 Ständen würden allerdings keine Adventskränze angeboten, sondern Gegenstände und Kleinkunst, die immer Saison hätten - etwa Tücher, Bürsten oder Goldschmiedearbeiten. Für Kinder gibt es Karussells und ein Kasperletheater.