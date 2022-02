Sondersitzung des Landtags zum Abbau der Corona-Schutzvorgaben

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist hoch wie nie im Nordosten, doch die schweren Krankheitsfälle nehmen mit der Omikron-Variante nicht zu. Diese Entwicklung ebnet den Weg für ein absehbares Ende der Schutzmaßnahmen. Über die nächsten Schritte berät der Landtag.

Nach den Lockerungen für Kultur, Sport und Handel sollen für weitere Bereiche in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Schutzvorschriften zurückgefahren werden. In einer Dringlichkeitssitzung am Montag wird der Landtag in Schwerin über die nächsten Schritte beraten. Grundlage sind die jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern. Mitte voriger Woche (16.2.) hatten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderchefs darauf verständigt, die noch geltenden Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben weitgehend aufzuheben.

Bis zum 20. März sollen alle einschneidenden Auflagen wegfallen, sofern es die Situation in den Kliniken zulässt. Ein «Basisschutz» mit Maskenpflicht in Innenräumen, Bussen und Bahnen sowie mit Tests soll aber über das Datum hinaus möglich sein. Für die Umsetzung der Vereinbarung will der Landtag in Schwerin einen Beschluss fassen, der dann Grundlage für die Änderung der Corona-Landesverordnung durch die Landesregierung sein wird. Am Dienstag kommt dazu das Kabinett zusammen.

Den Plänen zufolge sollen bereits Mitte dieser Woche die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene bei privaten Treffen wegfallen. Das hatte der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann, der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei den Bund-Länder-Beratungen vertrat, angekündigt. Für Ungeimpfte allerdings blieben nach Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz die bisherigen Regelungen bis 19. März bestehen. Dann läuft die bundesgesetzliche Rechtsgrundlage der Schutzmaßnahmen aus.

Vom 4. März an soll - in Abhängigkeit von der Situation in den Krankenhäusern - eine 3G-Regel für Gastronomie und Beherbergung im Land gelten. Neben Geimpften und Genesenen haben dann also auch wieder Ungeimpfte mit negativem Corona-Test Zugang. Die für Mecklenburg-Vorpommern wichtige Tourismusbranche dringt seit langem auf Lockerungen und eine verlässliche Perspektive für den Saisonstart zu Ostern. Zu Großveranstaltungen sollen wieder mehr Gäste zugelassen werden, Clubs und Diskotheken wieder öffnen dürfen. Nach dem Ende der meisten Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern will das Land zu einer Hotspot-Regelung übergehen, nach der regional begrenzt Schutzmaßnahmen angeordnet werden können. Bis dahin soll die nicht unumstrittene Corona-Warn-Ampel des Landes fortbestehen.