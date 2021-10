Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin gehen weiter

Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin gehen weiter

Mehrere Parteien haben am Donnerstag in Berlin die Sondierungen zur Regierungsbildung nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus fortgesetzt. Am Morgen trafen sich der Wahlsieger SPD mit den Linken und die Grünen mit der FDP. Gegen Mittag wollten sich SPD und CDU zusammensetzen.

Mehrere Parteien haben am Donnerstag in Berlin die Sondierungen zur Regierungsbildung nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus fortgesetzt. Am Morgen trafen sich der Wahlsieger SPD mit den Linken und die Grünen mit der FDP. Gegen Mittag wollten sich SPD und CDU zusammensetzen.

Seit vergangenem Freitag loten kleine Teams von SPD, Grünen, CDU, Linken und FDP in bilateralen Runden aus, mit wem es die meisten Gemeinsamkeiten für eine mögliche Koalition in den kommenden fünf Jahren gibt. Den Hut auf bei der Regierungsbildung hat die SPD mit der designierten Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Sie kann unterschiedliche Dreier-Koalitionen schmieden.

Für Freitag werden wichtige Weichenstellungen erwartet. Parteigremien von SPD und Grünen wollen dann entscheiden, mit welchen anderen Parteien sie in Dreier-Konstellation weitere Sondierungsgespräche führen wollen. Koalitionsverhandlungen sind das dann aber noch nicht.