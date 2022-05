Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich auf heiteres Wetter zum Wochenende freuen. Dabei kann es vereinzelt auch zu Schauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Der Freitag wird zunächst niederschlagsfrei mit Höchsttemperaturen von 18 bis 21 Grad in der Altmark, im Harz 15 bis 18 Grad. Dabei wehe schwacher Wind. Die Nacht zum Samstag wird demnach gering bewölkt, trocken, frostfrei und schwachwindig, dabei ziehen zunehmend Wolken auf. Die Tiefsttemperaturen reichen von neun bis vier Grad.

«Der Samstag startet sehr freundlich», sagte eine Sprecherin des DWD. Im Laufe des Tages entstehe ein «Wolken- und Regenband». Nachmittags könne es zu Schauern und vereinzelt zu Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad, im Harz zwischen 17 und 20 Grad. Es weht schwacher Wind, wie es hieß. Die Nacht zum Sonntag bleibe weitestgehend niederschlagsfrei. Stellenweise gibt es Nebel und es weht schwacher Wind. Die Tiefsttemperaturen liegen dann zwischen neun und fünf Grad.

Auch der Sonntag bleibt demnach heiter mit wolkigen Abschnitten. Im Süden können örtlich Schauer auftreten. Es weht schwacher Wind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad, im Harz zwischen 15 und 17 Grad.

In der Nacht zum Montag sollen die Tiefsttemperaturen zwischen acht und zwei Grad liegen, in der Altmark gibt es sogar leichten Frost in Bodennähe. «Wenn man gärtnert und pflanzen will, sollte man daran denken, dass es kalt werden kann», sagte die Sprecherin. Die kommende Woche startet ebenfalls heiter.