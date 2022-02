Sonntag bedeckt und regnerisch mit Orkanböen in den Alpen

In den Alpen kann es zu orkanartigen Böen kommen, ansonsten ist es am Sonntag in Bayern bewölkt bei milden Temperaturen. Gegen Mittag gibt es vor allem im Norden Bayerns dichte Wolken und Niederschlag, die sich am Nachmittag Richtung Süden ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 bis 900 Metern. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 2 bis 9 Grad.

In den Alpen kann es zu orkanartigen Böen kommen, ansonsten ist es am Sonntag in Bayern bewölkt bei milden Temperaturen. Gegen Mittag gibt es vor allem im Norden Bayerns dichte Wolken und Niederschlag, die sich am Nachmittag Richtung Süden ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 bis 900 Metern. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 2 bis 9 Grad.

Im Mittelgebirge und an der Frankenhöhe kann es laut DWD unterhalb von 800 Metern und im Allgäu unterhalb von 1000 Metern ab dem Nachmittag bis zum Montagmorgen zu Dauerregen kommen mit rund 30 Litern pro Quadratmeter. Am Vormittag ist es den Meteorologen zufolge teils recht windig. Ab dem späten Nachmittag soll es zeitweise zu stürmischen Böen zwischen 70 und 85, vereinzelt auch zu schweren Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde kommen.

In Kammlagen der Mittelgebirge und in freien Lagen der Alpen soll es dann mitunter orkanartige Böen bis 110, in den Hochlagen der Alpen Orkanböen zwischen 120 und 160 Kilometern pro Stunde geben.

Zudem sagen die Meteorologen im Bergland Schnee samt Glätte voraus. Tagsüber soll etwa im Mittelgebirgsraum zwischen 5 und 10 Zentimetern sowie in höheren Lagen des Bayerwaldes bis zu 20 Zentimetern Neuschnee geben. Auch im Bayerischen Wald soll es laut Vorhersage rund 15 Zentimeter und in den Alpen je nach Lage bis zu 40 Zentimeter schneien. Im höheren Bergland seien Schneeverwehungen wahrscheinlich.