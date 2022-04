Der beitragsfreie Ferienhort für bis zu zehn Stunden am Tag in Mecklenburg-Vorpommern ist einen Schritt vorangekommen. Das Kabinett in Schwerin verabschiedete am Dienstag eine entsprechende Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) danach mitteilte. Nun muss noch der Landtag zustimmen.

Der beitragsfreie Ferienhort für bis zu zehn Stunden am Tag in Mecklenburg-Vorpommern ist einen Schritt vorangekommen. Das Kabinett in Schwerin verabschiedete am Dienstag eine entsprechende Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) danach mitteilte. Nun muss noch der Landtag zustimmen.

Mecklenburg-Vorpommern sei dann das einzige Bundesland, das eine beitragsfreie Ganztags-Ferienbetreuung anbiete, sagte Oldenburg. Das Gesetz soll zu den Sommerferien in Kraft treten. Bisher sind in den Ferien nur maximal sechs Stunden Betreuung kostenfrei - was darüber hinausgeht, müssen die Eltern bislang hinzubuchen und bezahlen. Kita und Hort sind in MV für die Eltern beitragsfrei.

Der beitragsfreie Hort in allen Ferienzeiten bedeute eine Entlastung für die Eltern und Familien, betonte die Ministerin. Berufstätige Eltern müssten sich nicht mehr aufteilen, um die Kinder in den Ferien wechselseitig zu betreuen und könnten gemeinsam als Familie Urlaub machen. Laut Oldenburg gibt es in Mecklenburg-Vorpommern rund 50 000 Grundschulkinder, von denen 43 000 den Hort besuchen.