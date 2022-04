Der Zugang zum Elterngeld wird in Niedersachsen erleichtert. Bürgerinnen und Bürger können Anträge auch online auf der bundesweiten Plattform www.elterngeld-digital.de auszufüllen, wie das Sozialministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte. Ein digitaler Assistent unterstütze bei der Antragsstellung. Bisher nehmen demnach neun Bundesländer am Angebot «ElterngeldDigital» teil.