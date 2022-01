Spandau 04 auch am Wochenende coronabedingt ohne Pflichtspiel

Für die Wasserballer von Spandau 04 fällt an diesem Samstag bereits das dritte Pflichtspiel in Folge coronabedingt aus. Nach der Champions League-Auswärtspartie am 12. Januar bei OSC Budapest und dem bereits zuvor vom 15. Januar auf den 25. Februar verlegten Bundesliga-Gipfel in Berlin gegen Waspo Hannover findet nun auch der Rückenrundenstart in der Liga beim OSC Potsdam am 22. Januar nicht statt. Potsdam kann wegen einer großen Zahl von Ausfällen im Spielerkader und auch im Trainerstab keine spielfähige Mannschaft melden. Als nächste Spandau-Partie danach stünde der Rückrundenstart in der Champions League auf dem Programm, an dem die Berliner am 25. Januar in Schöneberg erneut auf OSC Budapest treffen.

