Spandau 04 verliert auch letztes Euro-League-Spiel

Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben am Schlusstag des Qualifikationsturniers der Euro League die vierte Niederlage im fünften Spiel hinnehmen müssen. In der Schwimmhalle Schöneberg hieß es gegen BVSC Zuglo Budapest nach einer dramatischen Schlussphase 11:12 (6:3,1:0,2:3,2:6). Für Spandau trafen: Barbara Bujka (3), Nadine Hartwig (2), Jennifer Glaser, Kana Hosoya, Gesa Deike, Ira Deike, Theresa Klein und Belén Vosseberg (je 1).

Der deutsche Triple-Gewinner belegte in der Gruppe C mit nur einem Zähler punktgleich mit Olympic Nizza Rang fünf hinter Plebiscito Padua (Italien/13), CN Mataro (Spanien/12), NC Vouliagmeni (Griechenland/10) und Budapest (6). Nur gegen die Französinnen aus Nizza hatte die Mannschaft von Trainer Marko Stamm beim 13:13 nicht verloren. Nur die besten drei Teams des Turniers ziehen in die K.o.-Runde der Euro League ein.