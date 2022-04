In einer Kleingartenkolonie in Berlin-Spandau hat eine Laube gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer in dem Gebäude in der Pionierstraße war aus noch nicht geklärter Ursache am Montagmorgen ausgebrochen. Die Laube brannte komplett ab. Die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht.

