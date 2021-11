Spandau will in der Champions League gegen Hannover punkten

Bereits zum dritten Mal in der jungen Spielzeit treffen die Wasserfreunde Spandau 04 und Waspo Hannover aufeinander. Nach der 14:18-Niederlage im nachgeholten Pokalfinale der Vorsaison in Berlin revanchierte sich das Hauptstadt-Team im Supercup am 31. Oktober in Hannover mit 13:12 und sorgte damit für mentalen Aufwind. «Wir haben gezeigt, dass wir gegen Waspo in Partien mit Finalcharakter gewinnen können. Das wollen wir mitnehmen», sagte Kapitän Marko Stamm im Hinblick auf das Aufeinandertreffen der Erzrivalen am 2. Spieltag der Champions League am Mittwochabend in der Schwimmhalle Schöneberg (19.00 Uhr).

Das Spiel ist trotz des frühen Zeitpunkts in der Champions League von erheblicher Bedeutung im Kampf um die vier Final 8-Plätze in der Achtergruppe. Sowohl Spandau als auch Hannover haben ihren Auswärtsauftakt Ende Oktober bei Roter Stern Belgrad und Jug Dubrovnik klar verloren. Der Verlierer des Mittwochs-Duell hat angesichts der daraufhin anstehenden Aufgaben bei den europäischen Schwergewichte Jug Dubrovnik (20.11./H), Pro Recco Genua (1.12./A), Steaua Bukarest (15.12./H) und CN Marseille (22.12./A) kaum noch Chancen auf das Erreichen des vierten Platzes, der zum Einzug in das Final 8 im Juni 2022 in Belgrad berechtigt.