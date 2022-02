Spaziergängerin findet Leiche in Regenrückhaltebecken

Ein 55 Jahre alter Mann ist tot in einem Regenrückhaltebecken in Bad Bevensen treibend gefunden worden. Eine Spaziergängerin habe die Leiche am Sonntagmorgen entdeckt, teilte die Polizei mit. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht, hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge gehe man von «gesundheitlichen Problemen möglicherweise in Verbindung mit Alkoholkonsum aus.» Möglicherweise sei der Mann am Samstagabend deshalb im Bereich des Wassers im Kurpark zusammengebrochen. Einsatzkräfte holten die Leiche aus dem Wasser. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände und sucht nach Zeugen.

Ein 55 Jahre alter Mann ist tot in einem Regenrückhaltebecken in Bad Bevensen treibend gefunden worden. Eine Spaziergängerin habe die Leiche am Sonntagmorgen entdeckt, teilte die Polizei mit. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht, hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge gehe man von «gesundheitlichen Problemen möglicherweise in Verbindung mit Alkoholkonsum aus.» Möglicherweise sei der Mann am Samstagabend deshalb im Bereich des Wassers im Kurpark zusammengebrochen. Einsatzkräfte holten die Leiche aus dem Wasser. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände und sucht nach Zeugen.