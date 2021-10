SPD in Sachsen wird erstmals von Doppelspitze geführt

Die Sachsen-SPD wird erstmals von einer Doppelspitze geführt. Auf einem Parteitag in Neukieritzsch bei Leipzig wählten die Delegierten am Samstag die Bundestagsabgeordnete Kathrin Michel und den Generalsekretär Henning Homann als neues Führungsduo. Sie folgen auf Martin Dulig, der sich nach zwölf Jahren an der Parteispitze zurückgezogen hatte. Auch der gesamte Landesvorstand sollte am Samstag neu gewählt werden. Michel erhielt 93 Prozent Zustimmung, ihr Co-Vorsitzender Homann wurde mit 90 Prozent gewählt. 132 Delegierte hatten ihren Stimmen abgegeben. Weitere Kandidaten gab es nicht.

Die Sachsen-SPD wird erstmals von einer Doppelspitze geführt. Auf einem Parteitag in Neukieritzsch bei Leipzig wählten die Delegierten am Samstag die Bundestagsabgeordnete Kathrin Michel und den Generalsekretär Henning Homann als neues Führungsduo. Sie folgen auf Martin Dulig, der sich nach zwölf Jahren an der Parteispitze zurückgezogen hatte. Auch der gesamte Landesvorstand sollte am Samstag neu gewählt werden. Michel erhielt 93 Prozent Zustimmung, ihr Co-Vorsitzender Homann wurde mit 90 Prozent gewählt. 132 Delegierte hatten ihren Stimmen abgegeben. Weitere Kandidaten gab es nicht.

Die sächsische SPD verspürt seit dem positiven Ausgang der Bundestagswahl Rückenwind. Die Sozialdemokraten waren in Sachsen mit 19,3 Prozent der Zweitstimmen hinter der AfD (24,6) aber noch vor der CDU (17,2) gelandet. Die Perspektive sei jetzt ganz klar die sächsische Landtagswahl 2024, sagte die neue Parteichefin Michel. Ein «starkes zweistelliges Ergebnis» sei das Ziel. Bei der vorherigen Landtagswahl 2019 hatte die SPD mit 7,7 Prozent historisch schlecht abgeschnitten. Dennoch gehört sie der schwarz-grün-roten Regierungskoalition an.