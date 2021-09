SPD-Politiker Riethig gewinnt Landratswahl in Göttingen

Marcel Riethig von der SPD hat bei der Stichwahl um den Landratsposten im Kreis Göttingen gewonnen. Der 38-Jährige kam am Sonntagabend auf 63,5 Prozent Stimmanteil, Marlies Dornieden von der CDU auf 36,5 Prozent. Bisher war Bernhard Reuter (SPD) Landrat in Göttingen, er trat nicht erneut an.

