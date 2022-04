Die Fans des FC Hansa Rostock üben Solidarität mit Profi Danylo Sikan. Der 20 Jahre alte ukrainische Mittelstürmer in Diensten des mecklenburgischen Fußball-Zweitligisten versteigert seine Goldmedaille von der jüngsten U20-WM im Internet, um mit dem Erlös sein Heimatland zu unterstützen. Jetzt rufen die Fans die Anhänger des Vereins zu Spenden auf, um das aktuelle Gebot für die Goldmedaille zu übertreffen.

Der Zweitligist hat ein Spendenkonto eingerichtet. «Sollte es gelingen, eine Spendensumme zusammenzubekommen, mit der die Medaille ersteigert werden kann, soll das Erinnerungsstück wieder zurück in die Hände von Danylo Sikan oder einen Platz im Hansa-Museum bekommen», heißt es in einer Mitteilung des Vereins. «Sollte die gesammelte Summe am Ende nicht reichen, soll das Geld dazu genutzt werden, ukrainischen Flüchtlingen in Rostock zu helfen.»