Ein betrunkener 23-jähriger Mann hat in Berlin-Steglitz nachts mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster geschossen - und damit den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst. Nachbarn im Langkofelweg alarmierten um 5.40 Uhr die Polizei, weil sie Schüsse gehört und eine Waffe gesehen hatten. Das SEK stürmte gewaltsam die Wohnung und traf den Mann im Bett liegend an. Er sagte, er habe aus Spaß mit einer Schreckschusswaffe geschossen. In der Wohnung fand die Polizei die Pistole samt Munition sowie mehrere Softairwaffen.

