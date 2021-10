Spezialisten entschärfen Weltkriegsbombe: A40 betroffen

Wegen einer Bombenentschärfung in Mülheim an der Ruhr ist ein Abschnitt der A40 am Donnerstagnachmittag voll gesperrt gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Heißen und Mülheim-Winkhausen waren 50 Minuten keine Fahrzeuge unterwegs, wie eine Stadtsprecherin sagte. Der Fünf-Zentner-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei zügig entschärft worden. Dann konnte die Fahrt wieder freigegeben werden. Im 250-Meter-Radius um die Bombe waren Wohnungen evakuiert worden, in denen rund 130 Menschen leben.

Wegen einer Bombenentschärfung in Mülheim an der Ruhr ist ein Abschnitt der A40 am Donnerstagnachmittag voll gesperrt gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Heißen und Mülheim-Winkhausen waren 50 Minuten keine Fahrzeuge unterwegs, wie eine Stadtsprecherin sagte. Der Fünf-Zentner-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei zügig entschärft worden. Dann konnte die Fahrt wieder freigegeben werden. Im 250-Meter-Radius um die Bombe waren Wohnungen evakuiert worden, in denen rund 130 Menschen leben.