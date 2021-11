Sport-, Tourismus- und Gesundheitsbranche gründen Netzwerk

Im Rahmen eines Wirtschaftsnetzwerkes wollen die Branchen Sport, Tourismus und Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern künftig stärker zusammenarbeiten. Zwischen den Bereichen gebe es große Schnittmengen. «Jede Sportveranstaltung, ob im Profi- oder Freizeitsport, bedeutet unterm Strich Wertschöpfung fürs Land», sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, anlässlich der Gründungsveranstaltung am Donnerstag in Güstrow. Zur Teilnahme an dem vom Landeswirtschaftsministerium initiierten Netzwerk sind den Angaben zufolge unter anderem Sportverbände und gewerbliche Sportanbieter eingeladen.

