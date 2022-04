Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov wird in der kommenden Tischtennis-Saison als Teil eines spektakulären Projekts für den aufstrebenden Club TTC Neu-Ulm spielen. Das gab der frühere Weltranglisten-Erste am Karfreitag nur wenige Tage nach seinem Abschied vom russischen Spitzenclub Fakel Orenburg in mehreren sozialen Netzwerken bekannt.

Gleichzeitig enthüllte der 33-Jährige, dass die Neu-Ulmer um ihn herum eines der namhaftesten Teams der Bundesliga-Geschichte aufbauen werden. Denn neben Ovtcharov sollen in der nächsten Saison auch das japanische Wunderkind Tomokazu Harimoto, der schwedische WM-Zweite Truls Möregardh und der Weltranglisten-Sechste Lin Yun-Ju aus Taiwan für den erst 2019 gegründeten Club in der Champions League spielen. Harimoto und Möregardh bestätigten dies auf ihren Instagram-Accounts.