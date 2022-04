Der zweimalige Bahnrad-Olympiasieger Jens Lehmann hält Olympische Spiele immer am selben Standort für sinnvoll. Der Grundgedanke sei, dass sich die Jugend der Welt alle vier Jahre zum sportlichen Wettkampf treffe, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete in der Chemnitzer «Freien Presse» (Samstag): Das müsse nicht zwingend immer in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent sein.