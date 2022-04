Das indische Unternehmen Borosil Renewables (BRL) übernimmt Europas größten Solarglas-Produzenten Interfloat Corporation und damit die Glasmanufaktur Brandenburg (GMB). Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Borosil, nach eigenen Angaben das erste und einzige Solarglas produzierende Unternehmen in Indien, am Montag mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Glasmanufaktur Brandenburg mit Sitz in Tschernitz (Landkreis Spree-Neiße) produziert nach eigenen Angaben 300 Tonnen Solarglas pro Tag. Angesichts steigender Nachfrage nach Solarglas auf dem europäischen Markt - für Thermosolar- und Photovoltaik-Anlagen - solle die Menge bis 2023 auf 500 Tonnen am Tag erhöht werden, hieß es. Investiert werde in neue Fertigungstechnologien, die die Kosten der Produktion und den CO2-Ausstoß wesentlich verringern sollen.

Der geplante Kapazitätsausbau in Indien und Europa sichere die gesamte Lieferkette der Produkte für die Kunden ab, sagte Pradeep Kheruka, Vorstandsvorsitzender von Borosil Renewables. Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise in Europa einerseits und dem Ausbau erneuerbarer Energien andererseits wolle man näher an wichtigen Wachstumsmärkten sein.

Das Engagement von BRL sei ein Gewinn für die Produktionsstätte in Tschernitz und die gesamte Region Brandenburg, betonte Christian Kern, Präsident des Verwaltungsrates der Interfloat Gruppe und ehemaliger österreichischer Bundeskanzler. Starke internationale Partner könnten die Energiewende in Europa zusätzlich absichern.

Borosil Renewables stellt seit mehr als sechs Jahrzehnten Spezialglas her, unter anderem für Photovoltaik-Anlagen, Flachkollektoren und Gewächshäuser. Exporte gehen nach Europa oder Nordamerika. GMB liefert Solarglas an Modul-Hersteller in ganz Europa.