In gleich zwei Fällen ist es in der Nacht auf Montag in Rheinland-Pfalz zu Diebstählen von Dieselkraftstoff in größerer Menge gekommen. In einem Gewerbegebiet in Baumholder (Kreis Birkenfeld) entwendeten Unbekannte rund 400 Liter aus einem geparkten Sattelzug, wie die Polizei mitteilte. Auch auf einem Firmengelände in Montabaur seien 250 Liter Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten Lastwagen gestohlen worden, hieß es von der Polizei. Die Beamten suchen nach Zeugen.

