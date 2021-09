Spülmaschine in Klinik fängt Feuer: Krankenschwester löscht

In einer Klinik in Bad Hersfeld ist es zu einem Brand gekommen. Durch das Eingreifen der Nachtschwester habe Schlimmeres verhindert werden können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am späten Mittwochabend war demnach aus noch ungeklärter Ursache die Spülmaschine in der Teeküche in Brand geraten. Der Brandmelder löste aus, und die so aufmerksam gewordene Schwester griff zum Feuerlöscher. Der Polizei zufolge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte alle Personen aus dem betroffenen Gebäudeteil der Orthopädischen Klinik evakuieren. Ein Patient und zwei Krankenschwestern kamen wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in eine andere Klinik.

In einer Klinik in Bad Hersfeld ist es zu einem Brand gekommen. Durch das Eingreifen der Nachtschwester habe Schlimmeres verhindert werden können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am späten Mittwochabend war demnach aus noch ungeklärter Ursache die Spülmaschine in der Teeküche in Brand geraten. Der Brandmelder löste aus, und die so aufmerksam gewordene Schwester griff zum Feuerlöscher. Der Polizei zufolge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte alle Personen aus dem betroffenen Gebäudeteil der Orthopädischen Klinik evakuieren. Ein Patient und zwei Krankenschwestern kamen wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in eine andere Klinik.