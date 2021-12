Volleybälle liegen in einer Halle. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

SSC Palmberg Schwerin erkämpft nach Rückstand Sieg in Aachen

Der SSC Palmberg Schwerin geht mit einem Erfolg in die kurze Weihnachtspause der Volleyball-Bundesliga. Mit 3:2 (25:18, 25:27, 16:25, 25:18, 15:8) gewann die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Samstagabend beim Tabellenzweiten Ladies in Black Aachen und festige damit ihren Mittelfeldplatz. Im entscheidenden Tie-Break hatten die Mecklenburgerinnen nach dem zwischenzeitlichen 5:5 mit einer 5:0-Serie die Weichen auf Sieg gestellt und verwandelten wenig später ihren ersten Matchball.

Nach dem klar gewonnenen ersten Durchgang hatte Schwerin im zweiten Abschnitt eine 21:16-Führung verspielt und vergab zudem einen Satzball. Zwar schienen die Gäste den Ausgleich gut wegzustecken, verloren dann aber Mitte des dritten Satzes den Faden und gerieten deutlich ins Hintertreffen. Entschieden war die Partie aber noch nicht. Der SSC holte sich den vierten Durchgang und konnte damit nicht nur den Tie-Break erzwingen, sondern hatte mindestens einen Punkt sicher.