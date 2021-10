SSC-Team muss sich gegen besten Liga-Block behaupten

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin will bei seinem Gastspiel bei Schwarz-Weiß Erfurt am Samstag (18.00 Uhr) den ersten Saisonsieg verbuchen. Nach drei teils knappen Niederlagen steht das Team von Trainer Felix Koslowski sogar einen Platz hinter Erfurt auf Rang elf. «In Erfurt hat sich in diesem Jahr einiges getan und die Mannschaft ist extrem stark im Bereich Block-Abwehr», sagte Koslowski.

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin will bei seinem Gastspiel bei Schwarz-Weiß Erfurt am Samstag (18.00 Uhr) den ersten Saisonsieg verbuchen. Nach drei teils knappen Niederlagen steht das Team von Trainer Felix Koslowski sogar einen Platz hinter Erfurt auf Rang elf. «In Erfurt hat sich in diesem Jahr einiges getan und die Mannschaft ist extrem stark im Bereich Block-Abwehr», sagte Koslowski.

So sind die Thüringer in der Statistik der erzielten Blockpunkte (36) nach drei Spieltagen sogar die Nummer eins in der Liga. «Dementsprechend haben wir in dieser Woche viel an unserem Angriff gearbeitet, um uns darauf vorzubereiten», sagte Koslowski und ergänzte: «Uns erwartet ein schweres Spiel gegen eine konkurrenzfähige Erfurter Mannschaft.» Weiterhin fehlen wird Außenangreiferin Lina Alsmeier, die sich im Auftaktspiel gegen Potsdam eine Knöchelverletzung zugezogen hatte.