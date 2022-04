Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat nach einem Medienbericht einen Mitarbeiter aus dem Bereich des Thüringer Umweltministeriums wegen des Verdachts der Untreue angeklagt. Der frühere Beschäftigte der Landesanstalt für Umwelt und Geologie soll zwischen 2017 und 2019 dafür gesorgt haben, dass Aufträge im Wert von 1,7 Millionen Euro an ein Planungsbüro vergeben wurden, das er wohl selbst gegründet hatte. Das berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR). In mehreren Fällen sollen danach Gelder an die Firma gezahlt worden sein, ohne dass das Unternehmen reale Leistungen erbracht haben soll.