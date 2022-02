Staatsorchester Frankfurt spielt ukrainische Nationalhymne

Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (BSOF) baut wegen des Krieges in der Ukraine sein Programm um. Das 7. Philharmonisches Konzert am 4. März in Frankfurt (Oder) soll mit der Ukrainischen Nationalhymne eröffnet werden, wie das Orchester am Sonntag mitteilte. Die Musiker wollen damit ihre Solidarität zu den vom Krieg betroffenen Menschen zeigen.

Der Intendant des BSOF, Roland Ott, und Generalmusikdirektor Jörg-Peter Weigle unterstützen demnach die Erklärung des Deutschen Bühnenvereins zur Situation in der Ukraine. Der Krieg diene nicht nur dem russischen Machtstreben, sondern wende sich auch gegen eine offene und freien Gesellschaft in der Ukraine, heißt es darin.

Auch die Möglichkeiten für Kunst und Kultur, sich überall auf der Welt frei zu entfalten, würden damit angegriffen. Es gebe «viele gute Beispiele, wie gerade kultureller Austausch und künstlerische Zusammenarbeit über Grenzen hinweg die Grundlage für Frieden und Verständigung schaffen können.»