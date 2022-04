Der aus einem Stall gestohlene wertvolle Hengst aus Buxtehude ist gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erkannte eine Frau das Pferd in einem Stall im Raum Zeven und benachrichtigte die Polizei. Das Tier wurde den Besitzern unverletzt zurückgegeben. Weitere Informationen über die Tat und die Verdächtigen wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Das Pferd war am Samstag in Buxtehude im Landkreis Stade aus einem Reitstall gestohlen worden. Den Besitzern zufolge ist der Zuchthengst rund 100.000 Euro wert.

