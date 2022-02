Stadt wechselt Strategie: Impfzentren im Norden und Süden

Hamburgs Gesundheitsbehörde wechselt erneut die Corona-Impfstrategie. Von Mai an werde es wieder zentrale Impfzentren geben, erklärte die Behörde am Freitag. Das eine werde vorerst bis Ende des Jahres am Flughafen im Norden der Stadt und das andere ebenfalls bis Ende 2022 in den Harburg Arcaden im Süden eingerichtet.

Zuletzt hatte die Stadt das zentrale Impfzentrum in den Messehallen Ende August vergangenen Jahres geschlossen und vor allem durch mobile Impfteams ersetzt. Die mit Abstand meisten Impfungen übernehmen seither und auch weiterhin die niedergelassenen Ärzte. Zuvor hatten der NDR und das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Vor dem Hintergrund der bereits erreichten Impfquoten und der Nachfrage nach Impfungen sei eine kleinere, flexiblere öffentliche Impfinfrastruktur erforderlich, teilte die Behörde auf Nachfrage mit. Den Berichten zufolge sollen an beiden Standorten rund 1000 Menschen pro Woche geimpft werden - möglich wären nach Angaben der Gesundheitsbehörde aber auch jeweils 12.500 Impfungen pro Woche.

Die Zahl der mobilen Impfteams werde deutlich verringert. Die Verträge der rund 400 Mitarbeiter liefen Ende April aus, berichtete das «Abendblatt». «Es wird aber weiterhin mobile Teams geben, so dass eine Weiterbeschäftigung möglich ist oder eine alternative Beschäftigung bei der Stadt», erklärte eine Behördensprecherin. Hierüber seien die Mitarbeitenden informiert worden.