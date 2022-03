Mitten an einem sonnigen Nachmittag verdunkelt eine Rauchwolke den Himmel über dem Osten Hamburgs. Eine große Lagerhalle mit Verpackungsabfall steht in Flammen. Die Feuerwehr ist über Stunden im Einsatz.

In einer Lagerhalle eines Hamburger Abfallverarbeitungsbetriebs hat es am Mittwoch gebrannt. In dem 40 mal 60 Meter großen Gebäude im Stadtteil Billbrook standen Papier und Verpackungsmaterial in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Flammen hätten etwa ein Drittel der Halle erfasst und sich durch das Dach gefressen. Wegen der starken Rauchentwicklung gab die Feuerwehr eine Warnung an Anwohner heraus. Der Brandort lag allerdings in einem Gewerbegebiet.

Zwei Stunden nach Alarmierung zeigte der Feuerwehreinsatz mit drei Drehleitern Wirkung. Die Rauchentwicklung habe deutlich abgenommen, sagte der Sprecher. Der Brand war den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag noch nicht ganz unter Kontrolle. Eine Ausbreitung sei aber unwahrscheinlich, hieß es. Nun müssten die Einsatzkräfte die gelagerten Stoffe mit einem Radlader aus der beschädigten Halle holen und ablöschen. Darum werde die Feuerwehr bis in den Abend zu tun haben. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.