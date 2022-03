Christian Mehnert (CDU) tritt am 3. April bei der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters von Eberswalde (Barnim) gegen Götz Herrmann, (SPD/Bürger Eberswalde) an. Das haben die Nachprüfungen aller Wahlniederschriften der Bürgermeisterwahl vom Sonntag ergeben, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Die Nachkontrolle durch die Wahlbehörde ist gesetzlich vorgeschrieben.

Bei der Wahl am Sonntag hatte keiner der acht Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Daher findet die Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern statt, die bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten haben. Götz Herrmann, gemeinsamer Kandidat SPD/Bürger Eberswalde, konnte mit 28,2 Prozent die meisten Stimmen sammeln. Mehnert kam auf 21,7 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,7 Prozent. Rund 34.000 Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen.