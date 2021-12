Städtische Kultureinrichtungen wegen Corona geschlossen

Wegen der zugespitzten Corona-Lage sind die kommunalen Kultureinrichtungen in Jena seit Samstag geschlossen. Das betrifft nach Angaben des städtischen Kulturbetriebs die Museen der Stadt und die Ernst-Abbe-Bibliothek, außerdem die Musik- und Kunstschule sowie die Volkshochschule. Konzerte der Jenaer Philharmonie sind bis zum Neujahrstag abgesagt. Die Schließung hatte der Krisenstab von Thüringens zweitgrößter Stadt am Mittwoch beschlossen. In Jena lag die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei rund 709 Fällen je 100.000 Einwohner. Die Stadt will mit dem Schritt erreichen, dass Menschen ihre Kontakte reduzieren, weil das städtische Gesundheitsamt mit der Erfassung der vielen Fälle von Neuinfektionen nicht mehr hinterher kommt.

Wegen der zugespitzten Corona-Lage sind die kommunalen Kultureinrichtungen in Jena seit Samstag geschlossen. Das betrifft nach Angaben des städtischen Kulturbetriebs die Museen der Stadt und die Ernst-Abbe-Bibliothek, außerdem die Musik- und Kunstschule sowie die Volkshochschule. Konzerte der Jenaer Philharmonie sind bis zum Neujahrstag abgesagt. Die Schließung hatte der Krisenstab von Thüringens zweitgrößter Stadt am Mittwoch beschlossen. In Jena lag die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei rund 709 Fällen je 100.000 Einwohner. Die Stadt will mit dem Schritt erreichen, dass Menschen ihre Kontakte reduzieren, weil das städtische Gesundheitsamt mit der Erfassung der vielen Fälle von Neuinfektionen nicht mehr hinterher kommt.