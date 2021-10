Starke Bewölkung am Mittwoch und viel Sonne am Donnerstag

Starke Bewölkung am Mittwoch und viel Sonne am Donnerstag

Am Mittwoch ist es stark bewölkt in Mecklenburg-Vorpommern. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sind die Werte dabei recht mild bei 15 bis 16 Grad. In der Nacht bleibt es gemäßigt, bei sieben bis elf Grad an den Küsten. Der Donnerstag bringt dann freundliches Wetter und viel Sonne bei milden Temperaturen von weiterhin 15 bis 16 Grad.

Am Mittwoch ist es stark bewölkt in Mecklenburg-Vorpommern. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sind die Werte dabei recht mild bei 15 bis 16 Grad. In der Nacht bleibt es gemäßigt, bei sieben bis elf Grad an den Küsten. Der Donnerstag bringt dann freundliches Wetter und viel Sonne bei milden Temperaturen von weiterhin 15 bis 16 Grad.