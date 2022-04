Nachdem eine 17-Jährige im Landkreis Starnberg von einer S-Bahn erfasst wurde, sucht die Polizei weiter nach Hinweisen. Die Jugendliche sei möglicherweise leicht alkoholisiert gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. «Dabei dürfte es sich aber wohl um nichts Exzessives gehandelt haben.»

Nachdem eine 17-Jährige im Landkreis Starnberg von einer S-Bahn erfasst wurde, sucht die Polizei weiter nach Hinweisen. Die Jugendliche sei möglicherweise leicht alkoholisiert gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. «Dabei dürfte es sich aber wohl um nichts Exzessives gehandelt haben.»

Die Jugendliche hatte in der Nacht auf Dienstag im Gleisbett an der S-Bahn-Haltestelle Neugilching gelegen, die Bahn erfasste sie trotz Schnellbremsung. Hinweise auf einen Suizidversuch gab es laut Polizei nicht. Das Mädchen wurde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war die Jugendliche aus dem Landkreis Starnberg auf dem Heimweg von einer Feier in Weßling. Andere Gäste hätten sie zur S-Bahn gebracht. «Aktuell gehen wir davon aus, dass sie in eine Bahn eingestiegen ist, aber dann in Neugilching statt in Gilching ausgestiegen ist», sagte der Polizeisprecher. Warum die Jugendliche eine Haltestelle früher die S-Bahn verließ und ob sie alleine war, war unklar.