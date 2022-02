Start der Corona-Impfungen in Apotheken am Montag

Start der Corona-Impfungen in Apotheken am Montag

Von diesem Montag an bieten in Nordrhein-Westfalen die ersten Apotheken Corona-Impfungen an. Nach Auskunft des Apothekerverbandes Nordrhein werden die ersten Impfstoffe zum Wochenanfang geliefert. Grundsätzlich rät der Verband zu Terminvereinbarungen, weil nicht jede Apotheke von Anfang an dabei sei. Auf Bundesebene war im Dezember der Weg dafür freigemacht worden. Anschließend erfolgte die Schulung.

Nach Angaben des Verbandes ist jede vierte Apotheke im Rheinland nach Schulungen in der Lage zu impfen; bis Anfang März soll es jede zweite sein. Der Verband rechnet im Frühjahr mit einer größeren Nachfrage für Impfungen in den Apotheken, wenn ein auf die Omikron-Variante angepasster Corona-Impfstoff bereitstehe.

Der Hausärzteverband wiederholte seine Kritik an dem Angebot. «Wir brauchen die Apotheken nicht für das Impfen. Dafür gibt es weder medizinische noch sachliche Gründe», sagte der Vorsitzende Oliver Funken. Er zeigte sich laut Mitteilung empört und bezeichnete das Impfen in Apotheken als Unsinn. Den Apothekern mangele es an der medizinischen Qualifikation.