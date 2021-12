Statistik: Mehr Geburten in Nordrhein-Westfalen

In den ersten neun Monaten dieses Jahres sind in Nordrhein-Westfalen laut Statistik 130.686 Kinder zur Welt gekommen. Damit war die Zahl der Geburten im bevölkerungsreichsten Bundesland um 1,4 Prozent höher als im Zeitraum von Januar bis September 2020, wie das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. Allein im September wurden in NRW 15.811 Kinder geboren, ein Plus von 4,9 Prozent im Vergleich zum September 2020.

