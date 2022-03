Immobilien-Preise in Hamburg und Umland: Weiterer Anstieg

Statistik Immobilien-Preise in Hamburg und Umland: Weiterer Anstieg

Die Preise für Immobilien in Hamburg und dem Umland haben im vergangenen Jahr weiter angezogen. Die durchschnittlichen Angebotspreise seien im Vergleich zu 2020 zwischen knapp 12 und 21 Prozent gestiegen, heißt es in dem am Mittwoch vorgestellten Immobilienatlas der LBS Bausparkasse. Die Preissteigerungen beträfen sowohl Neubauten als auch Bestandsimmobilien.

Besonders im Hamburger Speckgürtel seien hohe Preisdynamiken feststellbar. Dort seien die Preise für gebrauchte Häuser um 21,2 Prozent und für Neubauten um 19,3 Prozent gestiegen. Bei Eigentumswohnungen lagen die Teuerungen den Angaben zufolge bei etwa 20 Prozent. Dennoch könne ein Interessent, der sich in Norderstedt oder Henstedt-Ulzburg ein bestehendes Einfamilienhaus kaufe, im Vergleich zu einem Objekt in der Hamburger Stadtrandlage Langenhorn immer noch bis zu 140.000 Euro sparen.