In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche laut einer Statistik im vergangenen Jahr gesunken. 2021 wurden knapp 3075 Eingriffe von Arztpraxen und Krankenhäusern bei Frauen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt gemeldet, wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte. Das waren 6,1 Prozent weniger als 2020 und 24,4 Prozent weniger als im Jahr 2011, wie es weiter hieß.