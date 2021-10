Ein Medizinischer Mitarbeiter führt in einem Covid-19 Testcenter einen Rachenabstrich bei einem Mann durch. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Steigende Corona-Inzidenz in Thüringen

In Thüringen ist die Corona-Inzidenz weiter gestiegen. Am Freitag lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bei 89,0, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Am Donnerstag hatte der Wert bei 82,7 gelegen. Es kamen binnen 24 Stunden 433 neue Infektionen und drei weitere Todesfälle hinzu. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 63,8. Damit lag der Freistaat weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen weist der Unstrut-Hainich-Kreis mit 152,4 aus, gefolgt von den Landkreisen Greiz (138,6) und Eichsfeld (131,7). Landesweit die niedrigste Inzidenz hatte am Freitag der Landkreis Sonnenberg mit 19,3.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich im Freistaat nachweislich 137 634 Menschen mit dem Coronavirus infiziert; 4426 starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.