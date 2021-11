Stein durch Fenster geworfen: Frau und Kind leicht verletzt

Unbekannte haben in Euskirchen einen rund fünf Kilo schweren Stein durch die Fensterscheibe eines Hauses geworfen und zwei Bewohner verletzt. Eine 44-Jährige und ihr sieben Jahre altes Kind seien mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zur Tatzeit am Sonntagabend hatte sich die vierköpfige Familie demnach im Wohnzimmer aufgehalten, als eine Gruppe Menschen den Kalksandstein unvermittelt durch das geschlossene Wohnzimmerfenster warf. Dann seien die Täter unerkannt geflüchtet.

