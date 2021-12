Stein von Brücke geworfen: Frontscheibe zerstört

Jugendliche haben mindestens einen Stein von einer Fußgängerbrücke auf ein Auto in Wittlich geworfen und die Frontscheibe erheblich beschädigt. «Die Fahrerin konnte ihr Auto umgehend anhalten und ihr Begleiter nahm die Verfolgung der Jugendlichen auf, die in den Stadtpark flüchteten. Er konnte die beiden in einem Gebüsch versteckt antreffen», teilte die Polizeiinspektion Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) am Samstagabend mit. Bei dem Steinwurf sei glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen. Auf die Jugendlichen komme nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu, hieß es.

Jugendliche haben mindestens einen Stein von einer Fußgängerbrücke auf ein Auto in Wittlich geworfen und die Frontscheibe erheblich beschädigt. «Die Fahrerin konnte ihr Auto umgehend anhalten und ihr Begleiter nahm die Verfolgung der Jugendlichen auf, die in den Stadtpark flüchteten. Er konnte die beiden in einem Gebüsch versteckt antreffen», teilte die Polizeiinspektion Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) am Samstagabend mit. Bei dem Steinwurf sei glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen. Auf die Jugendlichen komme nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu, hieß es.