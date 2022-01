Steinbach: Land fördert Anschluss an internationale Märkte

Die Brandenburger Landesregierung fördert den Anschluss kleinerer und mittlerer Unternehmen an internationale Märkte. Seit dem Start der entsprechenden Förderung vor einem Jahr seien bereits mehr als 100 Anträge bei der Investitionsbank des Landes eingegangen, berichtete Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Samstag. Bei nahezu jedem fünften Antrag gehe es um die Förderung eines virtuellen Messeformats - mehr als ein Drittel der Anträge kamen von Start-ups.

«In einer Zeit, in der das Messe-Geschäft coronabedingt fast zum Erliegen gekommen ist, unterstützen wir kleine und mittlere Unternehmen dabei, virtuelle Formate zu nutzen und so ihre Produkte und Dienstleistungen in größerem Rahmen zu präsentieren», sagte der Minister. «Es geht darum, dass die Firmen auch in diesen Zeiten durch die Teilnahme an virtuellen Veranstaltungen internationale Kontakte knüpfen und festigen und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.»

Das Förderprogramm «GRW-Markt International» solle Mittelständlern dabei helfen, nach den pandemiebedingten Einbrüchen schnell wieder Anschluss an internationale Märkte zu finden, betonte Steinbach.