Steinmeier beendet Schirmherrschaft für Moskauer Ausstellung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schirmherrschaft für die aktuell in der Moskauer Tretjakow-Galerie gezeigte Ausstellung «Diversity United» zurückgezogen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Montag auf Anfrage im Bundespräsidialamt. Die Ausstellung mit Arbeiten von rund 90 jungen wie auch etablierten Künstlerinnen und Künstlern aus 34 Ländern war im Juni vergangenen Jahres von Steinmeier in Berlin eröffnet worden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schirmherrschaft für die aktuell in der Moskauer Tretjakow-Galerie gezeigte Ausstellung «Diversity United» zurückgezogen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Montag auf Anfrage im Bundespräsidialamt. Die Ausstellung mit Arbeiten von rund 90 jungen wie auch etablierten Künstlerinnen und Künstlern aus 34 Ländern war im Juni vergangenen Jahres von Steinmeier in Berlin eröffnet worden.

Das ursprünglich als Teil des Deutschlandjahres in Russland geplante Projekt sollte nach Moskau noch in Paris gezeigt werden. Diese Station entfällt nach Angaben von Veranstalter Walter Smerling vom privaten Verein «Stiftung für Kunst und Kultur».

Smerling hat die Tretjakow-Galerie in Moskau nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gebeten, die Ausstellung zu schließen und die Arbeiten an die Leihgeber beziehungsweise Künstlerinnen und Künstler zurückzuschicken. Allerdings gebe es «rechtlich keine Handhabe», sagte Smerling der dpa am Montag. Der Verein sei nur Mitveranstalter. Ursprünglich sollten die Arbeiten Mitte März zurückgehen.

Um die Ausstellung «Diversity United» hatte es zuvor bereits Auseinandersetzungen gegeben, auch nachdem Smerling seine jüngste Ausstellung im Flughafen Tempelhof als «Kunsthalle Berlin» präsentiert hatte. Mehrere Künstlerinnen und Künstler hatten ihre Arbeiten aus der Ausstellung abgezogen.