Ein Radfahrer ist am Mittwoch im Landkreis Stendal von einem Güllefahrzeug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 57-Jährige von dem Lkw überrollt, wie die Polizei mitteilte. Er starb am frühen Nachmittag am Unfallort in Meßdorf, einem Ortsteil der Stadt Bismark. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

