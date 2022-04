Ein 84-Jähriger ist in Stendal Opfer von Betrügern geworden. Der Mann wurde um einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag geprellt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge wurde der Rentner an einem Abend von einem angeblichen Sparkassenmitarbeiter angerufen. Dieser gab an, dass das Geldinstitut gemeinsam mit der Polizei derzeit Bargeld auf Echtheit überprüfe. Der Rentner verriet dem Anrufer seine Adresse. Kurz darauf kamen eine Frau und ein Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren zu ihm und wiesen sich als angebliche Kriminalbeamte aus. Sie nahmen dem 84-Jährigen das vermeintliche Falschgeld ab und verschwanden mit der Beute.

