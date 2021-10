Stephan Weil erwartet Masterpläne von neuer Regierung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet von der neuen Bundesregierung Masterpläne vom Klimaschutz bis zur Digitalisierung. Damit meine er ein klug durchdachtes Vorgehen, an dem sich alle Beteiligten orientieren könnten, sagte der SPD-Politiker der «Nordwest-Zeitung» (Oldenburg). «Wir müssen schneller und unkomplizierter werden bei den Verfahren auch in der Verkehrsinfrastruktur», sagte Weil der Zeitung. Ein Paradebeispiel sei die Friesenbrücke über die Ems in Weener, wo erst sieben Jahre nach der Kollision mit einem Frachter der Neubau beginnen solle.

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft und der Autoindustrie biete Niedersachsen vor allem Chancen, sagte Weil. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien werde sich zu einem großen Teil in Niedersachsen abspielen und vor allem die maritime Wirtschaft an der Küste stärken. Die grundlegende Modernisierung der Autoindustrie mache sie zukunftsfähig. «Dabei geht es nicht nur um neue Antriebssysteme, sondern vor allem auch um die Digitalisierung», sagte Weil.