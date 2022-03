Mehr und mehr Rentner müssen Einkommensteuern auf ihre Altersbezüge zahlen. Mit der neuen Rentenerhöhung Mitte des Jahres sind weitere Tausende Sachsen-Anhalter betroffen.

Mit der nächsten Rentenerhöhung zum 1. Juli könnten voraussichtlich 4000 Rentnerinnen und Rentner in Sachsen-Anhalt zusätzlich in die Steuerpflicht rutschen. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor. Insgesamt müssten dann 180.000 Senioren in Sachsen-Anhalt Steuern zahlen. «Die Rentenbesteuerung ist insbesondere für Menschen in Ostdeutschland ein Ärgernis», sagte der Ostbeauftragte der Linksfraktion im Bundestag, Sören Pellmann, der Deutschen Presse-Agentur. Senioren seien dort in der Regel allein auf die gesetzliche Rente angewiesen.

«Dass von der kommenden Rentenerhöhung 20 Prozent gar nicht ankommen werden, ist nicht akzeptabel», so Pellmann weiter. Aus seiner Sicht sollten kleine und mittlere Renten gerade angesichts explodierender Preise steuerlich entlastet werden. «Niedriges Rentenniveau und hohe Steuerlast passen nicht zusammen.»

Wenn die Renten steigen, kämen deutschlandweit 103.000 Senioren hinzu, deren Altersbezüge erstmals besteuert werden. Auch die Gesamtzahl der steuerpflichtigen Rentner wüchse auf einen neuen Rekord von fast sechs Millionen Betroffene. Der Staat nähme damit rund 2,5 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben zusätzlich ein.

Diese Zahlen basieren auf einer angenommenen Rentenerhöhung zum 1. Juli 2022 um 5,18 Prozent (West) und um 5,95 Prozent (Ost). Die genaue Höhe der Rentenanpassung will die Bundesregierung laut Finanzministerium Ende dieses Monats festlegen, wenn alle erforderlichen Daten vorliegen. Seit 2005 müssen Senioren auf einen Teil der Renten Einkommensteuer zahlen. Seither reduziert sich der steuerfreie Betrag jedes Jahr. Gleichzeitig steigt also der Prozentsatz des steuerpflichtigen Teils der Rente für die jeweiligen Neurentner. Je später der Renteneintritt beginnt, desto höher fällt der Anteil aus.