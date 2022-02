Stiftung beklagt Vandalismus an Schloss Sondershausen

Mutwillige Beschädigungen am Schloss Sondershausen sind für die zuständige Stiftung mit hohen Kosten verbunden. Jährlich müssen für die Beseitigung von Farbschmierereien und anderen Beschädigungen am Schloss und seinen Nebengebäuden sowie an den umgebenden Mauern und im Park mehrere Tausend Euro eingesetzt werden, teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten am Mittwoch in Rudolstadt mit. «Mittel, die eigentlich zum Erhalt der Bauwerke bestimmt sind und dafür dringend gebraucht werden», hieß es. Jüngster Schaden sind nach Stiftungsangaben tiefe Kratzspuren im Fassadenputz des Westflügels. «Allein die dadurch notwendige Reparatur wird rund 2000 Euro kosten.» Jeder Vandalismusfall werde zur Anzeige gebracht.

Das ehemalige Residenzschloss der Grafen beziehungsweise ab 1697 Fürsten zu Schwarzburg-Sondershausen beherbergt ein Museum mit einer facettenreiche Sammlung.